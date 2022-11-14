白安自彈自唱演唱多首歌曲。（相信音樂提供）

白安有感而發忍不住落淚。（相信音樂提供）

白安明年將到台中高雄開唱白安與台下歌迷大合照。（相信音樂提供）

白安「沒有人寫歌給你過吧」新歌演唱會吸引滿場歌迷。（相信音樂提供）

白安13日舉辦「沒有人寫歌給你過吧」新歌巡迴演唱會，透過19首歌曲跟歌迷真誠地分享愛情、生活。其中在演唱〈多想隨遇而安〉時，她回想起父親去年過世，有感而發這一兩年和很多親人告別，隨遇而安是件不簡單的事，當場淚灑舞台，未能完整唱好這首歌，她也跟歌迷約定下次一定好好把這首歌唱好。

相隔三年再度在台北開唱，吸引滿滿歌迷到場支持，白安說：「第一次在Zepp New Taipei演出，感謝今天來現場的大家，這地方沒有很近，我好不容易發了專輯邀了家人，我問媽媽要不要來聽我唱歌，好像交通有點不方便，但她還是來。」最愛的家人來了，她也相信專程來這聽她唱歌的歌迷也都最愛她，台下歌迷熱烈回應：「超愛！」讓她備感窩心。

白安在演唱會上，一連演唱新專輯中的歌曲，像是〈不夠特別的我不要〉展現對愛的不妥協、收獲感情體悟的勇敢選擇的〈剛好〉、長大後面對現實生活中的成人感情世界觀〈你忙你的我忙我的〉、無畏懼他人眼光的情愛觀〈喜歡本來就是一個人的事情〉、理想愛情的純粹〈白色〉等歌。

她也重新詮釋莫文蔚〈忽然之間〉、五月天〈最重要的小事〉等，她喜歡很久的歌，希望透過這首歌繼續帶給歌迷溫暖力量。

演唱會最後，她演唱破億金曲〈是什麼讓我遇見這樣的你〉獻給歌迷，並宣布將在明年2／25高雄、3／18台中舉辦「沒有人寫歌給你過吧」新歌巡迴演唱會，演唱會門票11／19(六) 11：00 拓元售票開賣。