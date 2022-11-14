「Step In Cafe」主廚林志源，疫情期間創業，台灣滷肉飯揚名檳城。（吳娮翎攝）

馬來西亞檳城台灣商會，最年輕的台商會長許上智，立美工業二代接班家中事業，接下會長一職後，更是肩負打造互相幫忙的組織。（吳娮翎攝）

台灣滷肉飯在馬來西亞檳城飄香！每逢聚會台商總會聚集在「Step In Cafe」主廚林志源的店裡，白天是咖啡廳，有時搖身一變成為會議廳，晚上則是唱歌、喝酒的好所在，多功能複合空間，加上台灣味，吸引許多台商前來用餐。

被稱為源大廚的「林志源」從高雄到到檳城已有17年之久，當時受僱日式餐飲集團來到檳城當行政主廚，今年5月才投入創業，一開始做西餐、賣咖啡，開幕吸引許多台商來捧場，發現台商有吃台灣味的需求，慢慢轉型成台灣菜，很多人想吃台菜就上門，牛肉麵、滷肉飯、麻油雞麵線都是熱銷商品，尤以麻油雞麵線最受歡迎，林志源說，「來吃東西的比來喝東西的人多。」

看好疫情下的冷凍包商機，也推出滷肉飯冷凍包，從一開始網購佔業績3％，迄今已達到10％有顯著的成長，從26歲到檳城，現在的他已經43 歲，對檳城已有深厚的情感，除了持續開發台灣味，滿足台商的胃，台灣料理也備受在地人喜愛，除了開餐廳，他更持續投入公益，每個月都會參與慈善，像是到貧民窟送餐，或是到送餐給弱勢孩童，盡己之力幫助環境。

馬來西亞檳城台灣商會，最年輕的台商會長許上智，他表示，在馬來西亞有7個台商商會，檳城是第2大的分會，全馬台商超過400家企業，檳城有70多家，多以製造業為主，亦有服務業、美容業、旅遊業等，許上智積極協助當地政府及僑商，投入公益、回饋社會，接下台商會長一職，期以打造一個互相幫忙的在地組織。

許上智同時也是「立美工業」執行長，立美工業位於馬來西亞，為專門生產製造壓克力板專用保護紙的製造商，也是全球最大的壓克力保護紙供應商，創辦人是許清富與張美容夫婦，1989年在高雄創業；1995年轉往馬來西亞投資設廠，目前由家族第二代許上智執行長負責營運管理，深耕東協市場多年的立美工業，營業額連年成長，在疫情期間更突破困境擴廠增設，經營績效卓著，二代接班有成，2021年獲得第30屆國家磐石獎暨第23屆海外臺商磐石獎肯定。

專營馬來西亞旅遊的「馬來情緣旅遊」也是由台商廖祐阡所經營；台商陳人彬，在1996年從台灣引進自動化洗車技術到馬來西亞，開創快速洗車業，亦投入公益事業，陳人彬在2019年被封為拿督，在當地享有盛譽。