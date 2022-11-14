「共融式無障礙遊樂場」主打身心障礙者不需旁人協助，就能獨立操作。（高市教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市第一坐專門提供給身心障礙孩子使用的「共融式無障礙遊樂場」14日在成功特教學校啟用，行動不便、坐輪椅的孩子也能開心攀岩，安心使用滑梯、旋轉盤、平衡木，全程不需要旁人協助，就能獨自輕鬆使用。

遊戲場遊具設計包含讓行動不便者也能使用的滑梯、旋轉盤，訓練孩子感覺統合與平衡感的攀岩塊與平衡木、訓練手眼協調的遊戲板，還有音樂遊具。遊樂場啟用後，特教生將能就近使用。

坐輪椅的蔡姓特教生說，使用無障礙遊戲盤完全不需要別人攙扶，可以和同學自行操控遊玩，是第一次驚奇的體驗。陳姓特教生也說，滑溜梯、踢踢房的設計都考量到特教生使用，不用怕跌倒。

成功特校校長蔡鴻文表示，學校秉持「平權」的核心價值，2021年向國教署爭取的計畫，從規劃設計到實際施工，反覆著墨如何讓身心障礙孩子從旁觀者變成使用者，經過多次、反覆討論，遊樂場終於完工。

學校志工團高家姐妹成員為幫助校內學生及父母做公益心願，也以父母名字捐贈九人座公務車，提供學校學生戶外教學、校外實習及公務使用。