美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）周日（13日）指出，Fed在下次會議可能考慮放慢升息速度，但這不代表Fed打擊通膨的立場動搖。

華勒在澳洲一場經濟研討會上被問及貨幣政策議題，他表示，市場如今應該關注升息的「終點」，而不是每次升息的幅度，目前要到達終點還「有一段距離」。他強調「這取決於通膨情況」。

華勒提到，「我們目前或許可以開始思考放慢速度，但這不是態度軟化...停止關注升息的速度，而是開始聚焦於終點在哪裡。直到通膨確實下滑，距離終點仍有一段路。」