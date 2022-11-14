證交所最新公布，10月證券商承作定期定額交易仍以元大台灣50（0050）16萬3,324戶居第一名，但月減243戶，高股息題材大受歡迎，元大高股息（0056）達12萬7,254戶月增559戶，小資族最愛第三名的國泰永續高股息（00878），直逼10萬戶大關，來到99,724戶，單月大增3,610戶。

依證交所之前公布，10月證券商承作定期定額投資金額為54.53億元，與9月的歷史次高55.93億元雖然略低，但仍處在高檔水準。證交所最新公布，10月小資族最愛的個股及ETF前20高名單變化不小，名次或略有更動。

10月定期定額個股交易戶數前20高名單中，金融股仍是存股族最愛，占比最高，前20名依次為：台積電57,596戶，月減696戶，再來是玉山金、兆豐金、合庫金、第一金、中華電等，各在1萬～3萬戶之間。

接下來是，中信金、台泥、富邦金、鴻海、元大金、台新金、國泰金、開發金、中鋼。永豐金、台達電、聯發科、華南金、統一等，各在3,701～9,767戶之間。

至於交易戶數前20高ETF分別為：元大台灣50、元大高股息、國泰永續高股息居前三名，富邦台50、富邦公司治理、國泰台灣5G+、富邦越南、元大臺灣ESG永續、國泰智能電動車、國泰股利精選30、元大S&P500、元大台灣高息低波，各在1.1萬～7.3萬戶以上。上述12檔ETF排名均與9月相同。

接下來為富邦上証、中信關鍵半導體、富邦特選高股息30、富邦NASDAQ、富邦科技、國泰費城半導體、FH富時不動產、富邦未來車等，3,507～5,158戶之間。