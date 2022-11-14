國境日前正式解封，但小三通未能重啟，中廣董事長趙少康直言，民進黨心胸狹隘，目光如豆，認為台商大都是「非我族類」，又要台商一年賺的1700億美元，又怕台商票不投民進黨，「要你的錢但不要給你投票」，就是民進黨卡住小三通的真正原因。

趙少康表示，這兩三年被除籍的有32萬人，不能投票的有28萬人，其中很多是在大陸的台商，這是民進黨藉疫情刻意操作法律不讓他們投票的結果，符合「以民主之名的獨裁」的描繪。

趙少康表示，小三通不開通又是另外一例，陸委會說是因為對岸撤掉了檢疫人員，對岸如何檢疫跟台灣何干？台灣只要對入境者檢疫，至於大陸要如何檢疫，不需要我們越俎代庖，而且相信只要開放小三通，大陸的檢疫人員會立刻歸位。

趙少康指出，民進黨心胸狹隘，目光如豆，認為台商大都是「非我族類」，又要台商一年賺的1700億美元，又怕台商票不投民進黨，「要你的錢但不要給你投票」，就是民進黨卡住小三通的真正原因，邱太三口中的黃道吉日絕對不會在11月26日選前，選前沒有一天會是民進黨認為的好日子。

趙少康痛批，民進黨不走正道，想的都是「骯髒步」，淨搞一些不入流的小動作，令人看不起；兩岸現在航班吃緊，機位短缺票價昂貴，台北到日本「來回」機票雖然已經漲到20000元出頭，台北到北京的「單程」機票高到23000元，更貴。

趙少康強調，開大門走大路，民進黨還是趕快開放小三通，至少讓福建一帶符合資格想回來投票的台商可以不用花大錢回來投票。