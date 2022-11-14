模特兒出身的依依、佩佩，擁有精緻秀麗五官與修長身材，被封為「最美雙胞胎」，日前兩人參加短影音頒獎典禮的「金刻獎」，雖然沒有報名參賽，但兩人在短影音的領域已經有番小小的成就，拍的短影音甚至創下過百萬點擊，還紅到國外去，因此受邀擔任和木星人搭檔，一起擔任主持人，精心準備1玩法讓網全笑翻。

今年的金刻獎邀請來佩佩和依依一同共襄盛舉的同時，更找來佩佩和木星人一起主持典禮，典禮開場前的紅毯環節，只見佩佩和依依故意穿上一樣的禮服，不過在造型上有些許的差距，但兩人胸前火辣白皙的事業線，以及下身高開衩展現大長腿，美翻全場。

不過這次在典禮上，佩佩和依依也起了玩心，故意在典禮上上演分身術，而且大家當下都沒有發現主持人已經被掉包，也讓兩個人的計畫大成功。不過之後兩人還是各司其職，和木星人的主持一起完成這場典禮。

事後她們也在社群平台表示：「#短影音最大頒獎典禮#金刻獎，所有年輕人、創作者，今年最大盛事之一，不只是 #TikTok, #IG、 #youtube、 #line 都嗅到了短影音的趨勢，今年也出現好多位擁有 #千萬點閱率 的創作者， 依依佩佩受邀來參加，真的無比榮幸，今年佩佩同時也是主持人，我故意穿跟他一樣的，上台大鬧來一下整個大會，舒服。」