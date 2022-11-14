民進黨立院黨團14日與基隆市長候選人蔡適應公開指控，國民黨基隆市長候選人謝國樑疑似獲取二信合作社贈與的土地，質疑謝參選市長是為土地變更利益。謝辦發言人余治明回應，此地為前二信理事主席謝清雲的紀念墓地，由謝國樑代表家族繼承，當時謝仍在美國唸書未參與此事，且該處為山坡保育地，無論何時市府都不會開發。

民進黨立院黨團幹事長羅致政質疑，謝國樑財產申報中有筆「土地受贈」有問題，因為這筆土地，周邊全是二信合作社的土地，屬保護區，合理懷疑這塊地是從二信原有的土地中分割出來，再「贈與」謝國樑，雖然面積僅198平方公尺，但未來若要整體開發，這塊土地將控制周遭5萬6000坪土地的發展。

對此，余治明表示，經辦公室查詢後，此為前主席謝清雲預定墓地，由二信合作社於2002年在社務會議及理監事會通過後，為感謝謝清雲過去對於機構的付出，所以捐贈這塊「謝清雲先生紀念墓地」給他的家族自然人，後由謝國樑代表家族繼承，當時謝國樑還在美國念麻省理工研究所，對於這件事情並沒有參與。

余治明強調，這塊5萬多坪的土地是山坡保育地，不論是現在還是未來，市府都不會進行開發。