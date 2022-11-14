民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵說，「如果林姿妙做不到的， 就交給江聰淵來做」。 （吳佩蓉攝）

民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵提敬老禮金369政見，今天（14日）遭藍營黨團批開「芭樂票」，指江自以為是頂級牛肉政見，質疑他任內市長8年內為什麼不做，讓宜蘭市長輩們成為全縣最不受尊重、照顧的一群，江聰淵則反批對手國民黨宜蘭縣長林姿妙，強調林姿妙做不到的，就交給他來做。

江聰淵日前提出敬老禮金369政見，針對65歲以上的縣民每年發3000元、80歲以上發6000元、90歲以上發9000元、百歲人瑞發15000元。國民黨縣議員黃琤婷、莊淑如、楊弘旻舉行記者會，批江開「芭樂票」騙選票，市政8年不做，現在競選縣長才提出，對得起宜蘭市1萬多名65歲以上的長輩嗎？

莊淑如指出，宜縣府從2019年迄今，敬老年金已調整過2次，就林姿妙上任以來，非常尊重長輩們；反之，江聰淵擔任市長8年，完全沒有提高過，現在選情狗急跳牆了，才想要用369政見騙縣民！江有算過調整敬老年金後，要花多少經費嗎？好不容易長債、短債已解除，現在又想要增加民眾的負擔嗎？

黃琤婷表示，如敬老禮金369是好的福利政策，應由宜蘭市公所率先實施，讓宜蘭市成為宜蘭縣的頭才對，真的有站在長者的角度跟立場思考嗎？請江提出政見前先審慎評估。

楊弘旻則說，宜蘭縣12個鄉鎮裡，宜蘭市的敬老年金政策可說是敬陪末座；提出的政策要經得起考驗，如照江開的芭樂票，那兒童節、婦女節、父親節等其他節日要發甚麼，所以不要提一個不負責任的政見，騙取長輩們的選票。

江聰淵回應，林姿妙做不到的事情很多，縣籍的圖書館補助款被中央收回、大閘門的工程也是發包不出去；所以不僅在幼兒津貼，營養午餐的學生福利也會重視，對於敬老的一個尊重，遂推敬老369的政策方案，他說「如果林姿妙做不到的， 就交給江聰淵來做」。