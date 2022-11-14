明道中學高中部2年級學生王博宇繼去年奪下三冠佳績後，今年於「111年度台中市市長盃擊劍錦標賽」再度榮獲「軍刀」項目「公開男子組」冠軍、「公開男子團體組」冠軍，以及「高中男子組」冠軍，更首度取得2022年亞洲青少年錦標賽國手培訓資格。

王博宇表示，他從小就對各種運動感到興趣，無論是騎馬、跆拳道、足球、擊劍等都有涉獵，並自國小5年級開始接觸擊劍運動，6年級就拿下全國國小盃冠軍；他一開始都在社區俱樂部學習，後曾到韓國參加擊劍俱樂部交流活動，經過這些年的訓練與競賽，逐漸發現自己對擊劍的興趣與天賦。

王博宇分享，擊劍運動是他的興趣也成為了一種生活習慣，他於平日課後每天大約花1小時練習、假日則花費1.5小時練習，同時要兼顧課業和其他多元活動的參與；他說，擊劍致勝的關鍵在於抗壓性及氣勢，既然他有這樣的天賦，就更應該積極挑戰，表示未來會持續努力，以挑戰全國不分齡前四強為主要目標。

明道中學高中部主任徐文濤表示，王博宇雖然不是體育專業科班出身，但卻能夠充分發現專長及興趣，在自主自律的時間規畫下，同時兼顧學業及運動；王博宇持續不斷的訓練與積極參加各種賽事，累積比賽經驗，充分展現了運動選手驚人的毅力與韌性，同時是王博宇全方位發展並成為終身學習者的重要基石。

徐文濤也指出，王博宇秉持這樣的毅力與精神，準備申請一所自己最感興趣的大學校系，期盼王博宇能實現他的人生理想。