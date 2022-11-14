亞太電(3682)攜手中華民國養殖漁業發展協會呼應政府數位治理策略，積極推動水產養殖智慧轉型，協助規畫與布建智慧養殖生產區示範場域，提供養殖漁戶系統教學及體驗活動，運用AIoT應用物聯網結合大數據，逐步強化智慧生產模式，預估智慧養殖設備可使每一口魚塭節省5成以上巡視工時，未來更能進一步導入創新營運模式，促進產業轉型升級，為水產養殖未來發展帶來全新風貌。

亞太電與合作協力廠商聯手打造的智慧養殖解決方案，擁有專業的技術與後勤能力，提供近乎客製化的一站式服務，結合應用物聯網與大數據分析，搭配易懂操作的視覺化管理平台，協助養殖漁戶無痛升級。AIoT感測物聯網佈建鎖定現階段水產養殖痛點，內含六大功能，包括水質感測、氣象監測、智能電箱等遠端或自動化控制、養殖場域即時監測、水下攝影設備及雲端數據分析平台。以AIoT物聯網技術建構智慧養殖監測系統，藉由即時性數據搭配即時告警機制，精準掌握養殖場域動態，若出現異常，可在最快的時間執行反應改善，降低經濟損失，並減輕維護及後勤負擔成本。

另外，養殖業者不須為了數據資料，時常到現場測量與記錄，而是透過手機或筆電等終端設備，連上雲端數據分析平台，即可查詢即時數據更新資料，建構智慧養殖標準化設施，俾利養殖業智慧生產及商品化。

亞太電具豐沛的資通訊整合經驗，長期致力於發展AIoT智慧物聯網，2018年起積極協助公部門與企業導入智慧微型感測器運用，包括空氣品質監測、水資源管理、智慧養殖、智慧交通等多元智慧應用。亞太電信將持續和政府、企業合作推動各項智慧城市業務，拓展新服務，挹注新經濟動能。