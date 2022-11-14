經歷標示不實風波後，富味鄉將食安列為企業經營最高原則，以業界最高規格訂立食品安全管制系統，落實原料到成品的自主管理，10年內取得國內外多項食品安全管理系統驗證。（富味鄉提供）

專注於研究芝麻食品的富味鄉，過去曾捲入標示不實風波，當時品牌發聲，這並非外界解讀的黑心油，使用棉籽油實為替代大豆油，並非假冒之混油，故於2014年6月6日以不起訴處份。而總經理劉兆華近期表示，公司歷經標示不實的風波後，深刻檢討不足，為能提供消費者安心食用保障，富味鄉將食品安全列為企業經營最高原則，以高規格訂立食品安全管制系統，落實原料到成品的自主管理。

HACCP成立於2003年，結合產、官、學、研等四方，是國內食品業具公信力的第三方驗證單位。為能表揚台灣食品業者對食安發展的貢獻，協會於2021年起設置「食安金讚獎」獎項，以茲肯定台灣卓越企業或個人對食品安全的努力與付出。

富味鄉就拿下了2022年HACCP「食安金讚獎-食安經營管理類」獎項，並受邀於12日當天授證。品牌相信，食品安全並非一朝夕，需要經年累月的投入與堅持，如今也取得多項國際食品安全管理系統驗證，包含BRC、SQF及產品100％無添加、雙潔淨驗證等，而品保食安實驗室更於2018年及2020年依序通過全國認證基金會(TAF)微生物領域及化學領域驗證（實驗室認證編號：3548）。