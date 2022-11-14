花蓮市公所在進豐生活園區打造半戶外的遊憩空間的貓頭鷹公園，園區貓頭鷹造型的溜滑梯、小吊橋等不僅可作為孩童的放電設施，正式啟用後預期將成為市區熱門的打卡景點之一。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市公所在進豐生活園區打造半戶外的遊憩空間的貓頭鷹公園，園區貓頭鷹造型的溜滑梯、小吊橋等不僅可作為孩童的放電設施，正式啟用後預期將成為市區熱門的打卡景點之一。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市再多一處親子樂園！花蓮市公所去年獲花東基金補助2000萬元，自籌222萬元，進行公園串珠營造計畫，其中一座位在進豐生活園區的貓頭鷹公園為半戶外的遊憩空間，是親子放電好場域，且園區貓頭鷹造型的溜滑梯、小吊橋等相當吸睛，正式啟用後預期未來將成為市區熱門的打卡景點之一。

花蓮市公所去年向中央提出「蛻變•創生—花蓮市公園串珠營造計畫」，經核定總額為2222萬元，其中花東基金補助2000萬元，市公所自籌222萬元，這項計畫除805萬元做為殯葬所進行佐倉公墓遷葬安置費用，其餘經費則投入整修佐倉運動園區及於進豐生活園區打造貓頭鷹公園。

花蓮市長魏嘉賢感謝市公所團隊致力打造親子公園，並在他任內6年期間，逐一完成親子遊憩空間；他說，貓頭鷹公園是花蓮市第一個半戶外親子遊樂場所，結合圖書館閱讀及說故事服務，為2至6歲的小朋友打造專屬的遊戲空間，希望貓頭鷹公園可以為孩童製造許多快樂的童年，也為親子留下美好的回憶。

花蓮市公所表示，貓頭鷹公園計畫案由台典工程顧問有限公司技師林志誠設計監造，靈感來自卡通及故事書裡，象徵知識與智慧的貓頭鷹博士，呼應園區內的圖書館兒童分館，專為2至6歲的小朋友打造專屬遊戲空間。

貓頭鷹公園內除有溜滑梯、盪鞦韆、小吊橋等可讓孩童放電的設施，設計團隊也特別打造草皮小山丘，做為校外教學或圖書館舉辦假日活動的場所，市公所則邀請藝術家林恐龍替公園構思牆面彩繪。

魏嘉賢表示，進豐兒童園區改善工程針對學齡前兒童設計適合的遊戲場域，與原有的戶外遊戲場做出區隔，妥善利用既有半戶外空間，打造能於烈日或下雨時也可遊玩的好去處，並保障學齡前兒童使用需求及安全性，讓使用者在遊戲過程中學習獨立和建立自信心。