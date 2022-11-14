美國以維護國安、外交政策為由對大陸晶片業發動制裁，近期更施壓日本、荷蘭等盟國跟進，企圖避免美國制裁的威力因時間流逝被淡化，當這些盟國被迫站上風口浪尖，正反兩派意見出現拉扯，反對者質疑美國的手段，並抗拒屈服於美國。

美媒報導，美國政府在10月初禁止未經許可的美國公民、企業與組織協助大陸晶片業研發或生產半導體，受影響的範圍包括超級電腦、人工智慧及軍事等先進晶片領域，此舉等於掐斷大陸提升製程能力的機會，給予一記重拳。

隨後，美國積極拉攏日本、荷蘭及南韓等盟國加入制裁行列，甚至施壓他們將制裁範圍擴大至成熟製程，這引發盟國不滿，談判也因此破裂，有部分日本半導體廠強烈反對日本屈服於美國的壓力，因為他們若放棄大陸市場，將出現巨大損失。

不僅如此，日本廠商也認為，美國對大陸晶片業發動制裁，將使得大陸自給自足的能力快速提升，使得美國、大陸變得更為強大，其他國家的半導體廠討不到便宜，此外，美國限制他國不得與大陸接觸，也會讓競爭對手陷入困境。

新加坡國立大學政治學副教授Ja Ian Chong表示，「許多國家已經在平衡華盛頓與北京的關係時採取不穩定的路線，捲入這場交火的國家難以自拔，無論他們是否自願選邊站。」