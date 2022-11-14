中央流行疫情指揮中心今(14)日表示，考量全國新增病例數持續下降，國內疫情穩定可控，經持續滾動檢視國際及國內疫情，以及盤點國內防疫與醫療量能後，宣布自今(2022)年12月1日零時(航班表定抵臺時間)起，調增入境總人數為每週20萬人次。

指揮中心指出，今年10月13日起邊境鬆綁，實施調升入境總量為15萬人/週、取消入境居家檢疫、實施7天自主防疫（0+7）等措施後，截至11月13日，入、出境人數均明顯成長，最近一週入境人數為9.2萬餘人次，較前一週增加12%，出境人數為7.8萬餘人次，較前一週增加13%。

指揮中心進一步表示，衡酌各國及我國邊境已穩健開放，且歲末年終、國外耶誕假期以及農曆春節將至，預計屆時將有更多的入出境需求，因此調升入境總人數，以利國人安排連假行程。

指揮中心呼籲，入境旅客須配合於國際港埠領取4劑家用抗原快篩試劑，於7天自主防疫期間進行檢測；入境前14日有疑似症狀的旅客，請主動於入境時通報疾病管制署之機場/港口檢疫人員，依檢疫人員評估，配合於國際港埠唾液採檢及優先搭乘防疫車輛返回住所。

指揮中心強調，隨著邊境開放、入境人數增加，指揮中心將持續密切監測國內變異株檢出情形及後續疫情趨勢，滾動調整相關防疫策略及配套措施，請民眾落實相關防疫規範，共同維護國內社區安全，邁向正常生活。