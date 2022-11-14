參山國家風景區管理處14日在谷關遊憩區舉辦「環遊谷關」淨街活動。（參山處提供／陳淑娥台中傳真）

參山國家風景區管理處14日在谷關遊憩區舉辦「環遊谷關」淨街活動。（參山處提供／陳淑娥台中傳真）

谷關泡湯季來臨暨山谷燈光節即將登場，交通部觀光局參山國家風景區管理處14日在谷關遊憩區舉辦「環遊谷關」淨街活動，80人兵分兩組人馬，從遊客中心往溫泉巷經谷關大橋、古靈寺掃街，短短3小時，共清出約800公斤垃圾等，參山處呼籲上山遊客不要亂丟垃圾，愛惜自然生態，共同維護旅遊環境。

參山處今日上午邀請在地各界在谷關遊憩區舉辦「環遊谷關」淨街活動，現場集結社區、商家業者、谷關工務段、東勢林管處麗陽工作站、麗陽營區、台電大甲溪發電廠、和平區公所、清潔隊、志工、在地民眾等近80人淨街。

參山處表示，山谷燈光節將於12月1日登場，為迎接泡湯人潮，特別號召在地社區、居民及商家業者、公部門單位等在谷關遊憩區進行多場淨山淨街活動，以無痕山林留給遊客美好印象，推動綠色旅遊；第一場已於9月初時在松鶴部落舉辦，第二場今日在谷關舉辦，迎接山谷燈光節到谷關賞燈人潮。

80人分成兩組人馬，從遊客中心往溫泉巷經谷關大橋、古靈寺沿著馬路邊清掃收拾樹葉、樹枝、垃圾，水溝淤泥等，短短3小時，共清出約800公斤垃圾等廢棄物，共同為谷關地區環境貢獻一己心力。

參山處指出，竭誠歡迎所有民眾及遊客來谷關遊玩，享受清新的空氣及宜人舒適的氣候，也呼籲上山遊客不要亂丟垃圾，愛惜自然生態，共同維護谷關旅遊環境。