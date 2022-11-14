人人都想要賺大錢，但財運可遇而不可求，尤其當月底荷包見底時，更令人怨嘆財神為何不來眷顧，《科技紫微網》運勢專欄指出，雙子座、獅子座、天蠍座總是跟錢特別有緣，也懂得累積人脈和利用各種機會來賺錢，讓自己越變越強大。

▍第三名：雙子座

雙子座是聰慧又理性的星座，還具有善於管理錢財的特質，年輕時富貴基因並不明顯，但是隨著年齡增長，尤其是步入人生下半場後，他們的賺錢頭腦、人脈資源慢慢發酵，開始逐步吸金，從此貴氣逼人，而且難得可貴的是，即便功成名就，依然能持續奮鬥，難怪與錢的緣分不淺。

▍第二名：獅子座

獅子座在人群中再怎麼低調，也掩蓋不了他們愛擺架子的本質，不管走哪一行，都很懂得用物質包裝自己，享受別人欣賞的目光，然而不是每個獅子座都是含著金湯匙出生，為了擁有物質，他們的賺錢慾望總是非常大，加上事業心強，職場位子也就越爬越高，收入跟著增加，錢途自然光明。

▍第一名：天蠍座

天蠍座多半從小就有冷靜的頭腦，對錢財也非常敏感，雖然不一定有大財，但他們的小財機緣卻不斷，像是出門撿到錢、買彩券中獎等，對天蠍座來說，想要賺進更多錢的毅力、判斷商機的犀利眼光和良好的社交手腕，都是標準配備，一手好牌在身，錢緣自然長久。