【新北市訊】新北市的新泰塭仔圳重劃區，因已完成拆遷工作，現在放眼望去是一片工程車輛進出、大型機具施工的廣大空地，但位於泰山、新莊交界處，還矗立著一棟老舊古樸的紅磚三合院，在工區中看來特別明顯。是的，這幢老屋是塭仔圳重劃區內唯一一棟屋齡超過百年的傳統閩南建築，也是台灣第一代西畫家李石樵的故居、新北市市定古蹟「懋德居」。

李石樵在台灣美術史具有崇高地位，他終身致力於創作，作品獲獎無數，也培育出許多台灣畫家；其故居約建於1900年代，由賣米經商的父親李泰起造，為正身加左右護龍的傳統三合院，屋身高大氣派，大廳神龕雕刻精美，磚牆石材體的砌磚、磚雕，屋脊與水車堵的泥塑、交趾陶，以及窗額、匾額題詞等等，作工細緻深具建築藝術價值。然而，李石樵故居在李家子孫陸續外出打拼後無人居住，1980年代時，由來自嘉義、經營木工廠的黃家買下。

李石樵畫作《田園樂》。畫中景象是從古厝向外望去，可見大片水田及遠方的觀音山圖。（圖/李石樵提供）

古厝轉手40年，為何得以保存至今？全因黃家長輩慧眼獨具，一眼看出古宅邸的精湛工藝。黃家二代黃世孟說，當初父親在塭仔圳泰山一帶尋覓土地，發現只有李石樵故居是建地，購入後本想拆了古厝蓋工廠，未料走進三合院，驚見整棟屋子的建築工藝精美，每處細節都是工匠精心之作，連擅於木藝的父親都讚嘆：「我也蓋不出這麼美的房子！」再加上風水師也稱讚此屋風水極佳，父親決定保留古厝，而將木工廠蓋在古厝周圍，形成工廠包著三合院的奇特景象。

黃世孟表示，未來將活化古蹟，讓李石樵古厝成為現代生活互動場域。（圖/新北市政府地政局）

工廠裡的李石樵古厝成為辦公室兼倉庫，整體主結構幾乎不曾變動，就這樣，古厝庇護著李家，也看顧著黃家，走過了百餘年靜好歲月，直至塭仔圳進行市地重劃，區內建築物都面臨拆除的命運，這時黃世孟已知古厝為李石樵故居，諮詢專家後更發現，古厝的興建年代，在台灣現存老宅中較為罕見，深具研究價值，再加上建築工藝精美，又是名人宅邸，在父親支持下，他向新北市文化局提報鑑定而成為市定古蹟，讓古厝得以永久保存。

李延年說，父親李石樵在古厝出生，古厝是與家人親情連結的所在。（圖/新北市政府地政局提供）

對於黃家用心保存古厝，李石樵的二兒子李延年頻頻致謝，直說：「實在揪甘心耶！」現年82歲的李延年，是李石樵美術館的管理者，至今仍記得老家三合院的模樣，他說，古厝住了很多親戚，年幼時常跟父親回古厝，跟堂兄弟姊妹們玩在一起，是一段很開心的童年記憶。

李延年說，印象中古厝前面是水田，遠望過去是觀音山和頂泰山巖，景象就如同父親的畫作《田園樂》一樣，他還記得經常跟著長輩走過田埂，一路走到頂泰山巖拜拜，因此還曾誤認為頂泰山巖是李家宗祠；古厝周邊養雞鴨也養豬，後面有一方魚池，還有灌溉圳溝流經，婦女們都在溝邊洗衣服，屋裡則是掛滿了父親幫阿公、叔伯們畫的畫像。

李延年上小學時，李石樵攜家從台中搬到台北市東門一帶。李延年回憶，父親向來惜售畫作，每逢孩子們開學要繳註冊費，才會賣畫或為人畫肖像賺學費，家境頗為困難，所以到了收成季節，阿公收到佃農繳交的稻米，就會通知父親回老家拿取，這時他跟弟弟們拉著小推車，從台北橋一路走回古厝，再把米拉回家，在那個禁止民間私釀酒的年代，他也曾騎腳踏車載著阿公給的兩瓶自釀酒被警察攔下，還好警察見他年紀小網開一面，李延年笑稱：「那時真的好緊張啊！」

李延年說，懋德居算是李家的起家厝，李家在這裡種田、經商、開枝散葉，父親在這裡出身長大，古厝是父親與家人親情連結的所在，如今古厝成為市定古蹟永久保留，他衷心期待古厝重新整修，重現記憶中充滿親情的老家。

紅圈處為鐵皮搭蓋的木工廠包圍著李石樵故居。（圖/新北市政府地政局提供）

談到對古厝未來的規劃，黃世孟的眼睛閃爍著光彩，他說古厝周邊正在進行重劃工程，這幾年的時間，他希望儘快進行古厝修復工程，除了向政府申請經費補助，也會找藝文界的朋友協助，希望古厝能恢復它最原始經典古樸的樣貌，第二階段將策畫古蹟活化工作，預計結合藝文活動、黃家引以為傲的木作工藝、周邊學校的教育活動等等，讓古厝不只是一棟上了年紀的老屋，而是能與現代生活產生互動的場域，增顯古蹟保存價值。