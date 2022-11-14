高雄市長陳其邁14日陪同高雄市議員候選人陳慶鴻登上吉普車，經過橋頭區橋頭路時，民眾反應兩極。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁搶救大岡山在地新人陳慶鴻，14日上午登上吉普車從橋頭出發，沿路經過岡山、梓官等地區。有支持者在車隊經過的地點為陳其邁加油打氣，但也有民眾反應平平。

陳其邁表示，在2018年韓流的影響下，綠營議員席次在市議會沒有過半，讓他在政策推動上總是遭到藍營杯葛，但今非昔比，相信民眾看到自己兩年來的努力，希望大家能踴躍出門投票，讓綠營席次過半，並請大家支持陳慶鴻，讓陳慶鴻能接棒市議員高閔琳，再給4年建設大岡山。

當陳其邁與陳慶鴻的車隊回程到競選總部時，陳慶鴻與他的太太拿著手牌向彼此加油。陳慶鴻拿出「牽好我的手，一輩子相守」看板，陳太太則回應「給一生真愛8號陳慶鴻，永遠支持你」。

陳慶鴻表示，感謝陳其邁在百忙中為他站台輔選，拉抬他的選情。陳慶鴻推崇陳其邁兩年拚四年的成績是民眾有目共睹的，尤其是對大岡山的建設發展，更是相當有感，像是未來的橋頭科學園區、興建中的岡山到路竹捷運延伸線等。