陳治廷分送串燒給粉絲。（陳俊吉攝）

陳治廷近期積極練舞，將在跨年活動上表演。（陳俊吉攝）

陳治廷過去打工經驗豐富。（陳俊吉攝）

陳治廷挑戰串燒工作。（陳俊吉攝）

陳治廷曾打過2份餐飲工作。（陳俊吉攝）

「原子少年」陳治廷今（14日）擔任焦糖楓串燒店一日店長，他透露參加《原子少年》前曾收到男網友私訊下體照，也有網友說要跟他購買原味襪，甚至有人開價5000美金問要不要？陳治廷說雖然對方沒有明說要幹嘛，但他當下就直接封鎖對方。

陳治廷說參加《原子少年》後，遇到的粉絲都很溫和有禮，經常留言鼓勵他，「有時候我到捷運站後會說，今天就到這裡囉，他們就會先離開，不會再跟」；談到日前「天王星」小孩的桃色風波，陳治廷說公司沒有太多限制，「希望大家保持正常交友，不要有奇怪的行為，當個善良的人」。

曾做過餐飲、外送等3份工作的他，對自己的刀功很有信心，有烹飪給另一半吃嗎？他害羞表示「我本身還在很初學者的階段，切料比較在行，開火之類的就不太會」；他近日與親姊被周刊拍到一起看電影，他笑言姊姊看到報導很開心，還傳連結跟他分享，他也不忘虧說「身高178公分的姊姊很少見吧」，並透露姊姊過去曾擔任模特兒一兩年，將來也不排斥姊弟同台活動。

至於接下來的工作計畫，陳治廷說剛結束表演課程，明年即將開拍BL電影，也有計劃發行寫真書，今年的跨年活動也將和木星一起演出，會有幾場？他神秘表示當晚預留了很多時間，近期也跟團員認真練舞，屆時將有精彩演出。