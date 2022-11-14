繼上週主場二連戰後，福爾摩沙台新夢想家將於19日於主場洲際迷你蛋再次於主場展開賽事，將分別對決新北國王以及桃園璞園領航猿，本週台新夢想家迎來知名互動式娛樂產品製造發行商Activision打造專屬《決勝時刻®：現代戰域™2.0》電競主題周，除了有充滿軍事射擊遊戲元素的開場與中場活動，球場周邊也打造成運輸機機艙風格的試玩區，為洲際迷你蛋營造滿滿的遊戲氛圍。此外，兩日球員也將換上全新聯名球衣戰袍，每位球員也會將自己的遊戲ID燙印於球衣上，帶著滿分的氣勢捍衛主場！

台新夢想家總經理韓駿鎧表示，玩電玩遊戲是平常自己與球員們最好的紓壓方式，「很開心有機會跟我們最喜歡玩的射擊遊戲合作，將我們日常的興趣與籃球結合，期待這特別的合作能夠讓球迷在享受場上刺激的比賽之餘，也獲得嶄新的觀賽體驗！」

本周台新夢想家推出《決勝時刻》電競主題周，迎接將於11月17日登場的《現代戰域2.0》！《現代戰域2.0》是免費遊玩的大逃殺遊戲，將帶來萬眾期待的非軍事區模式、多人遊戲模式新地圖和足球主題活動等大量豐富内容。

本周主題周凡入場皆可獲得《現代戰域2.0》主題週限定應援折扇，兩日賽前一小時DJ Cyndi更會於場中播放歌曲，與球迷共同感受主題週氛圍！在開場時除了有Formosa Sexy的火辣表演之外，球團也特別邀請原子少年舞監領軍的The Pass Down ——TPD 專業舞蹈團隊帶來演出，中場更會將大逃殺遊戲的「生存圈收縮」機制搬上球場，透過燈光變化，設計成真人版大逃殺追逐戰，讓大家體驗在生存圈中保住生命的刺激感！贏家能獲得本次主題週的獨家聯名限定球衣，並可以客製印上自己的遊戲ID留念！

除了一連串精彩的表演之外，場外也規劃了豐富的周邊活動，兩日夢想主場將充滿濃濃的COD電玩遊戲氛圍。試玩區以「運輸機」為主要概念，輸出還原機艙內部、搭配實景道具擺設等佈置，並提供PlayStation 5 及Windows PC，讓球迷可在現場體驗最新的《現代戰域2.0》！

另外，只要追蹤《決勝時刻》官方 Facebook，由現場工作人員確認後，即可獲得《現代戰域2.0》戰術冰淇淋一份，每日限量 350 份，送完為止！在球場內外與任何 《現代戰域2.0》 Logo的內容合照，並上傳完成指定任務，即可參加抽獎並有機會獲得台新夢想家全隊簽名COD聯名限定球衣及 PlayStation 5 等多樣好禮！在20日賽後，台新夢想家總經理韓駿鎧將與球員簡浩、李德威、林俊吉、吳家駿等球員親自至遊戲試玩區「打真的」，活動也將開放限額會員觀賽！

球團為因應主題周，特別設計推出多款限定商品，包含潮流軍裝短T、球員與Formosa Sexy遊戲ID鑰匙圈、球員專屬ID軍牌項鍊等，並會於主場商店搶先上市！

除了兩日豐富的場內活動之外，21日台新夢想家總經理韓駿鎧、球員林俊吉、簡浩以及李德威更將於知名電競實況主龜狗以及Crazyface遠端連線組隊，並會安排專業遊戲直播團隊將前進台新夢想家球員宿舍電競室進行全程遊戲直播，若想一窺台新夢想家球員的遊戲日常，即可鎖定實況主直播平台Twitch以及台新夢想家官方YouTube！