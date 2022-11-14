高雄新興區某宮廟13日晚間舉辦「文衡聖帝繞境活動」，過程中，繞境團隊鳴放高音頻喇叭、放鞭炮產生大量粒狀汙染物、又未立即清理鞭炮屑遭民眾檢舉，高市府環保局表示，將依法開罰。（高市府環保局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄新興區某宮廟13日晚間舉辦「文衡聖帝繞境活動」，過程中，繞境團隊鳴放高音頻喇叭、放鞭炮產生大量粒狀汙染物、又未立即清理鞭炮屑遭民眾檢舉，高市府環保局表示，經調查發現，宮廟行為已違反空汙法及廢棄物清理法，將依法開罰。

高市府環保局表示，新興區某宮廟13日晚間辦理「文衡聖帝繞境活動」，經民眾檢舉及稽查人員跟監發現，繞境團隊當晚在新興、前金、鹽埕等行政區燃放鞭炮產生大量粒狀汙染物且鞭炮屑未立即清理，該行為已違反空氣汙染防制法及廢棄物清理法相關規定，將分別裁罰1200元至10萬元、1200至6000元罰鍰。

另外，有關廟會繞境團隊鳴放喇叭產生噪音部分，環保局將再依民眾檢舉影片確認違反時間，隨後依噪音管制法相關規定辦理舉發及後續裁罰。環保局呼籲，宮廟舉辦民俗遶境活動時，應在傳統文化保存與市民觀感間取得平衡，並遵守空汙、廢清以及噪音管制等相關法令規定。