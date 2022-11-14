中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增98例Omicron亞型變異株確定病例，分別為80例本土個案(1例BQ.1、78例BA.5、1例BA.2)及18例境外移入(2例XBB、11例BA.5、5例BA.2.75)。截至目前國內今(2022)年累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：XBB為9例、BF.7為4例、BQ.1為6例、BA.5為1,226例、BA.4為104例、BA.2.75為68例、BA.2為1,028例；另累計本土確定病例XBB為1例、BF.7為1例、BQ.1為2例、BA.5為1,185例、BA.4為5例、BA.2為2,528例，尚無BA.2.75本土確定病例。

指揮中心指出，今日新增1例BQ.1本土個案，為20多歲男性，於今年10月30日確診。另新增78例BA.5本土個案，占上週所有已定序之80例約97.5%，為29名男性、49名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分布為北部46例、中部11例、南部21例，確診日介於今年10月13日至11月4日。

指揮中心表示，針對國內境外移入之18例BA.5、XBB、BA.2.75個案，為7例男性、11例女性，年齡介於20多歲至60多歲，入境日介於今年10月21日至11月2日。其中檢出11例BA.5分別自日本(2例)，匈牙利、希臘、美國、英國、馬來西亞及新加坡(各1例)移入，另3例調查中；2例XBB個案分別自泰國及新加坡(各1例)移入；5例BA.2.75個案分別自泰國、馬來西亞、越南、新加坡及澳大利亞(各1例)移入。

本土變異株監測部分，醫療應變組副組長羅一鈞表示，本土新增一例感染BQ.1個案，為20多歲本國籍男性，居住於中部，10月29日時因發燒、腹瀉就醫，疑似重複感染，採檢PCR陽性確診，該男5月14日曾確診過，後續定序為BQ.1，症狀為輕症，目前已從居家照護中解隔離。

境外移入部分，指揮中心也公布2例XBB病毒，分別來自新加坡、泰國各一例，目前境外移入病毒中，XBB佔11％、BA.5佔61％、BA.2.75佔28％；本土的BA.5仍佔98％、BQ.1佔1％、BA.2佔1％。