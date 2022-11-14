日本軟銀（SoftBank）周一股價重挫，因上季財報顯示旗下願景基金（Vision Fund）投資部門連續3季深陷龐大虧損，以及該集團未如市場預期宣布大規模購回股票。
在當地時間中午1：20左右，軟銀股價暴跌逾14％至5,964日圓，寫下兩年多來最大單日跌幅。
近日股市重摔，軟銀投資標的股價亦跌。受累於投資組合價值銳減，願景基金部門在上季（7到9月）虧損1.38兆日圓（約99億美元）。
除了虧損累累之外，由於軟銀並未如外界預期宣布新一輪庫藏股計畫，也令投資人大失所望。
日本軟銀（SoftBank）周一股價重挫，因上季財報顯示旗下願景基金（Vision Fund）投資部門連續3季深陷龐大虧損，以及該集團未如市場預期宣布大規模購回股票。
在當地時間中午1：20左右，軟銀股價暴跌逾14％至5,964日圓，寫下兩年多來最大單日跌幅。
近日股市重摔，軟銀投資標的股價亦跌。受累於投資組合價值銳減，願景基金部門在上季（7到9月）虧損1.38兆日圓（約99億美元）。
除了虧損累累之外，由於軟銀並未如外界預期宣布新一輪庫藏股計畫，也令投資人大失所望。
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