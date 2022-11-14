針對產業應對2050淨零挑戰，工研院第11屆院士會議以「淨零永續之國際趨勢與推動零碳轉型的作為」為題，匯聚多位產業領袖智慧共商減碳大計，倡議發起成立「淨零碳排永續基金」，從技術、政策與市場進行創新，配合能源轉型，投入研發零碳電力，降低電力排碳係數，促使淨零技術產業化，才能協助企業達成淨零目標。

工研院院士均表示，成立淨零碳排永續基金，將借重國際創投經驗，尋找全球創新的技術，並以一定比例支持國內研發機構發展，也會運用院士交流平台持續討論，儘速提出具體執行方案。

技術方面，院士們建議產業可透過精準的盤點與分析，尋找碳排主要來源來切入，亦即更智慧地尋找創新技術，提供更高效率減碳的整合服務，秉持更環保、更綠色的經營理念。企業互相合作一起執行來應對淨零排放的挑戰。

政策方面，院士建議政府應思考30年以上之長期淨零議題，分散能源分配比重，提早因應能源價格波動問題。

院士也希望政府展現決心，全面導入綠建築，推動公務辦公室、公務車電動化、電動公車等，初期以政策創造內需市場，長期則導引企業將技術輸出國際。

至於中小企業投入淨零轉型的困難，院士提出可參考過去投資或研發抵減方式，並加上銀行進行融資協助，讓企業不分大中小，都能轉型成功。

市場方面，院士認為淨零排放不單純是技術問題，還必須設計機制來引導，將碳排的外部成本內部化，讓技術跟商業模式匹配，因此法規與環境建立是重要的關鍵。

院士建議由政府來整合，工研院協助國營事業建立示範基地，務實進行演練以成為可供產業參考的成功範例。

同時，工研院可與教育部和國科會合作，從教育開始，提供人才誘因，培育環境保護、社會責任、公司治理人才，提高社會認知。

參與院士會議的有，智榮基金會董事長施振榮、台達電子創辦人鄭崇華、友嘉集團總裁朱志洋、亞力電機總裁楊振通、工研院前瞻技術指導委員會榮譽主席及資深顧問虞華年、榮剛集團創辦人陳興時、美國加州大學洛杉磯分校電機工程學系雷神講座教授王康隆、台灣塑膠公司董事長林健男、中央研究院院士林耕華等重量級大老，及新科工研院院士包括中磊電子榮譽董事長王伯元、長興材料董事暨資深顧問蕭慈飛、台達電子董事長海英俊、李長榮集團總裁李謀偉，經濟部技術處副處長林德生、工研院董事長李世光、院長劉文雄亦出席與會。