高雄鋼鐵人啦啦隊「鋼鐵女神雅典娜」成員疑雲Elisa（本名陳怡筠）是隊中的「抖音高手」，從小好動、表演慾強且多才多藝，但都是三分鐘熱度，唯有舞蹈是從小學到大唯一沒中斷的才藝。雖然從小就靜不下來，但毛線、串珠、皮革包包等手工藝都難不倒她，開場表演前還會在休息室幫其他團員編髮，曾因家人反對而動念轉做室內設計，她的夢想是「動到不能動的那一天」。

有別於一般啦啦隊女孩走可愛或甜美路線，疑雲走非典型的搞笑路線，從她的綽號不是取疊字的「筠筠」，而是取帶有懸疑氣氛的諧音「疑雲」，就可以看出她獨鍾「搞笑美少女」的路線。

「我坐不住！」疑雲個性非常好動，從小各種才藝幾乎都學過一輪，像是跆拳道、書法、畫畫等，但都是三分鐘熱度，唯獨小學五年級開始接觸跳舞之後，她形容「仿佛遇到真命天子」，唯一一樣從小學到大的才藝，一直到大學也是就讀舞蹈科系。

疑雲的舞風不設限，除了芭蕾、現代、民族等傳統舞蹈，時下最夯的街舞、熱舞，她都有興趣，現在還會空中瑜伽和空中環。疑雲也是個兒童舞蹈老師，逐漸從「表演」轉往舞蹈「教學」，同時也有在從事空中瑜伽與空中環的教學工作。

雖然從小學舞蹈，但疑雲並沒有參加任何校外或其他地方的比賽，也沒興趣爭取舞蹈的獎項，進到鋼鐵人啦啦隊之前，她對啦啦隊的舞風是非常陌生，僅有在大學時期短暫接觸過競技啦啦隊，基於「勇於嘗試、樂於學習」的態度，加入高雄鋼鐵人啦啦隊。

疑雲從小到大一直都是舞蹈科班，大學也是唸舞蹈相關科系，其實在升高中階段，曾經因家中長輩反對舞蹈之路而差點中斷，幸好疑雲「剛好」錯過入學考試，從此與室內設計師擦身而過。

去年在朋友推薦之下，疑雲參加鋼鐵女神雅典娜的甄選，但她坦言，本來是蠻排斥啦啦隊的工作，因為她認為身為啦啦隊成員，必須要常常跟粉絲互動，與她一路走來都是走單純的「表演」，在路線上有所不同。

本來是半推半就，但疑雲徵選上鋼鐵女神之後「一試成主顧」，從練習開始就樂在其中，直言「還好有加入！」加入鋼鐵女神之後，她也對啦啦隊的工作徹底改觀，從一開始很擔心適應不良會影響表現，但後來變成很享受跳舞，也很享受粉絲的關注。

除了舞蹈之外，疑雲也是一個操偶師，算是圈內少數的女性操偶師。疑雲表示，雖然操偶師往往要負重2至30公斤的裝備，對體能的消耗很大，但她很享受且融入這份工作，已經達三年多的時間。

時下年輕女性迷上開直播、社群，疑雲卻是抖音的重度使用者，先接觸抖音才踏入IG的社群世界，走的是搞怪與搞笑路線。疑雲說，她不覺得自己是漂亮的女生，希望大家喜歡她的個性，而不是喜歡她的外表，她喜歡把快樂分享給大家。