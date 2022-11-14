前副總統陳建仁陪同民進黨東區市議員候選人蔡旺詮車隊掃街。（洪榮志攝）

選戰進入倒數階段，前副總統陳建仁今天專程抵達台南市，力挺民進黨東區市議員候選人蔡旺詮，還陪同車隊掃街。由於陳建仁也曾於11月8日首度到台南替東區市議員候選人陳金鐘站台，此行被視為是兼顧黨內派系平衡。

陳建仁前往蔡旺詮服務處輔選時，在場的市議員候選人，還有中西北區陳怡珍及永康區陳秋萍，3人與立委陳亭妃同屬「正國會系」。至於陳建仁上次陪同車隊掃街的東區議員候選人陳金鐘及南關線陳皇宇，則與立委王定宇同屬「湧言會」。

陳建仁到場一開頭就說，立委陳亭妃特別拜託他南下替蔡旺詮站台，他與台南特別有感情，不僅媽媽在台南出生，他從小學一年級到三年級也是在東區勝利國小就學，台南市在市長黃偉哲的帶領下，各項建設都很進步，但議會也要有民進黨議員相挺，希望大家支持民進黨提名的議員。

陳建仁還指出，蔡旺詮在大學時積極參與學生運動，是東吳大學第一屆學生會會長；她自己的女兒與女婿也都是東吳大學畢業，格外了解蔡的努力，同時希望選舉不光是抹黑攻擊，也希望能像蔡一樣帶來光明正向的力量。

蔡旺詮則強調，當政治工作者並不容易，總會面臨一些考驗與誘惑，「大仁哥」有宗教家精神、民胞物與的胸懷，能放下自己、成就大眾，包容、不計較、不鬥爭，是他心中的政治家典範。

蔡旺詮還說，「大仁哥」能南下為他站台，讓他心裡的焦慮感稍稍釋懷，有穩定軍心的感覺。因為4年前，有許多人認為他穩當選，忘了投票或投給他人，導致他的票數低空飛過；此次選情不同，他相當危急，千萬不要重演上回吊車尾的危機，籲請支持者集中選票、唯一支持蔡旺詮。