威廉（左）精心安排的旅程竟意外逼哭許效舜。（東森超視提供）

東森超視實境行腳節目《請問今晚住誰家》周一組的「威許兄弟」許效舜、威廉，在日前前往花蓮充電，2人各自安排夢想中的旅遊清單，沒想到威廉的行程竟讓許效舜再度在節目上落淚；這也讓他回想起過去曾收到觀眾的訃音，表示爺爺過世前都在看他主持的《鐵獅玉玲瓏》。

威廉安排花蓮在地人推薦的無招牌早餐店，希望以豐盛美味的早點迎接美好的早晨時光；一進門，店內擺設的石頭收藏品，立刻抓住許效舜目光，愛石成癡的他馬上鑑賞奇石，與老闆娘閒聊後才知道，這些收藏品都是老闆娘爸媽的珍藏，而且全家從以前就是許效舜的粉絲，身為忠實觀眾的媽媽，更不容錯過所有他的節目。

問起媽媽的近況，老闆娘僅淡淡表示媽媽在今年過世了，許效舜聽聞後真摯地說：「如果妳媽媽有回來託夢，就跟她說小舜向她問好。」當許效舜吃著傳承下來的手藝時，突然情緒潰堤，語帶哽咽地說：「因為我剛才問她，她媽媽才剛走3個多月，倘若節目再早一年拍攝就好了。」隨後淚崩、無法繼續講下去。

威廉見狀趕緊幫忙補充，表示老闆娘其實剛整理好情緒，在恢復營業的第2周就接到節目採訪邀約，當時她心想：「冥冥之中，感覺是媽媽引導舜哥來到這間店、看到這些石頭收藏。」最後結下這奇妙的緣分。

這意外的緣分，令許效舜頗有感觸，「我們一輩子能做多少事情，可以帶給多少人快樂？」回憶當年主持《鐵獅玉玲瓏》時，許效舜透露曾收過訃音，來信者是逝世者的孫子，表示阿公過世前已久病纏身多年，最後是看著《鐵獅玉玲瓏》大笑著離開，所以非常希望許效舜能去參加告別式，他百感交集的說：「我人生最大的福氣，就是可以在一個很多人看到的地方，為大家肩負著一個責任，行使我的人生使命，讓那麼多人同時快樂。」聽著大前輩的一席話，一旁的威廉也忍不住感性吐露：「我們做電視的坦白說沒有多偉大，但做著做著漸漸的就有了一份使命感。」話語中，都傳遞出他們對演藝工作的熱愛，與身為電視人的初衷。本集《請問 今晚住誰家》將於今（14日）晚間在東森超視33頻道播出。