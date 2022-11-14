民眾黨南投縣議員候選人簡千翔指出，南投縣自民選首長、民代以來，買票、賄選的案件層出不窮，坊間因此傳出不買票一定選不上的說法，他因此在今（14）日宣布絕對不會買票，希望能獲得選民支持，戰勝買票歪風。

簡千翔今在臉書表示，南投縣流傳著一種說法，「選議員買票不一定會上，但不買票一定選不上」，不過他說自己這次參選，就是想帶來新氣象，讓大家知道不需「鈔票換選票」，也可以迎來最後的勝利。

「『買票』是對選民最大的人格污辱！」簡千翔強調，自己沒有樁腳、沒有組織，希望能藉「不買票、不掛旗子、不潑髒水」的選風，靠著一步一腳印得到選民的認同，儘管別人買票的傳聞不斷，但他相信選民不會為了一點小錢，而改變自己的投票行為。

簡千翔說，雖然選舉有如一面照妖鏡，會照出瘋狗亂咬人，能照出做賊的喊抓賊，但卻照不出是非黑白，只照得出「藍綠」，「由衷的希望能照出所有選民心中的善念，讓大家一起努力，戰勝買票歪風！」