選戰倒數2周，各候選人開始進行車隊掃街。新北市土樹三鶯市議員候選人呂家愷今攜手前台北縣長周錫瑋、市議員王明麗進行土城、三峽車隊掃街。周錫瑋沿街向民眾推薦12號呂家愷，也大讚呂家愷是優秀的年輕人，他表示，希望大家給認真努力的新人一個機會，讓台灣的政治能有不同的新面貌。

呂家愷表示，他是新人，沒有政治資源，也不是政二代，很感謝母雞大咖們願意提攜，幫他站台，投票倒數12天，自己會不斷努力衝刺，不讓所有支持者失望。

近期表態「呂家愷是自己接班人」的王明麗表示，呂家愷雖然是新人，但很努力地勤走基層，在這倒數的時間裡，她除了做好自己議員的職責外，也會不斷地來鞭策家愷，讓所有鄉親都能支持王明麗、支持呂家愷。

呂家愷也表示，選戰進入倒數階段，他將不斷邀請大咖母雞幫自己站台，11月18日他將在鶯歌建國國小舉辦「是時侯家一席了」音樂晚會，現場除了有歌手、樂團演唱外，也邀請新北市長侯友宜、中廣董事長趙少康、新北市前副市長李四川、台北縣前縣議員何玉枝、周錫瑋、王明麗等嘉賓，幫自己加持，期盼衝高選票。