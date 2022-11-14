新北市一名陳姓女子住在社區大樓4樓，陳女控訴負責裝修6樓的曹姓業者，清洗施工現場時，放任汙水向下流竄至4樓，導致她的3處陽台與冷氣室外機遭毀損，憤而向曹男及6樓屋主提告求償40萬元。新北地院審結，認為陳女無法證明財損與業者有因果關係，判敗訴。可上訴。

判決書指出，陳女主張自己住在新北一處社區大樓4樓，6樓的王姓鄰居請來曹姓業者進行室內裝修，今年4月18日間曹男在屋內進行板材切割與敲打工程，累積大量木屑、粉塵與砂石，但曹男事後清洗施工現場時，未注意汙水流向，任由大量汙水有如瀑布般向下流竄，灌入她的陽台，造成4樓共3處陽台、露台欄杆與冷氣室外機全是髒污。

陳女認為，王女進行室內裝修時並沒有選擇經內政部登記許可的裝修業者，故裝修過程中業者出現過失，王女也須負起連帶賠償；陳女分別依冷氣修繕、欄杆修繕、3處陽台清潔、薪資損失及精神撫慰金等項目，一共向曹男及王女求償40萬餘元。

對此，王女與曹男稱，4月18日時工程已大致完成，曹男的員工僅在房內進行細部清理，否認使用大量水源，也沒有從事泥作工程，當天也僅用濕抹布擦拭前陽台，當時社區秘書告知4樓屋主反應有水滴落，曹男的員工隨即停止擦拭。

新北地院審結，認為陳女無法證明陽台的髒汙為曹男造成，難以認定曹男指示員工在陽台清洗的行為，會導致陳女的3處陽台髒汙，不採信陳女主張，另外陳女認為王女有過失，同樣無據，最終駁回陳女請求，判陳女敗訴。可上訴。