新北市長選舉公辦政見發表會於今(14)日登場，文化大學廣告系系主任鈕則勳認為，民進黨新北市長候選人林佳龍聚焦政治性議題攻防，論及市政規畫時，一味提及台中市長及交通部長經驗；而新北市長侯友宜談到政績時則如數家珍，形塑了「關心市政」的形象，對比林給民眾總呈現「關心位子」的觀感，侯可稱是「史詩級碾壓」，明顯完勝。

鈕則勳表示，侯友宜明顯是用領先品牌的防禦戰，林佳龍則是挑戰品牌的攻擊戰。侯率先點出新北市作為大台北千萬人口的中心來展現格局，凸顯作為區域領頭羊的企圖心，輔之以各種政績來佐證其城市治理的能力 ; 此外更規劃2030新北未來規畫來強化國際化，並布局三軸心、三條微笑曲線及六大產業面來建構整體「點、線、面」的發展戰略觀，很明顯是希望強化「侯友宜關心市政」的印象。

鈕則勳提到，林佳龍雖以裁縫師家庭背景出發，想為新北市量制合身的新衣，這點頗具創意外，仍聚焦「侯友宜會不會選總統」、侯擔任8年副市長及4年市長「已經12年」來進行政治攻防，少聚焦市政規畫來做討論，只是不斷陳述自己台中市長及交通部長時的經驗與政績。但問題是，林佳龍自己也沒明白回答記者問題、沒承諾不入閣，卻一直批侯沒回答問題與承諾不選2024，豈不兩套標準？

鈕則勳觀察到，林佳龍置換概念說侯在新北「做了12年」，想用2014年其對戰胡志強的戰略套用在這次選舉上，不僅是邏輯謬誤，對侯更不公平，畢竟侯之前是擔任副市長。林一連串的攻擊與質疑，反而會讓選民會有侯「關心市政」，反而林一直質疑侯要不要選2024、「關心位子」的落差印象。

鈕則勳進一步提到，林在記者提問回答時竟又反問侯，台灣是不是中國的一部分？為何不敢簽「不投降承諾書」？朱立倫「一個中國、九二共識」來反問侯的態度。林一直切入非市政的政治議題，反而會產生對自己不利的「七傷拳」效果。畢竟民眾會相對質疑「林佳龍若選輸，會接閣揆或入閣嗎？」因為林也一直未表態或承諾不入閣，再者林一直切入上述問題，也會被民眾質疑「你對於現今兩岸關係緊張，你或民進黨的解決方案是如何？」反而直指綠軍弱點。

鈕則勳說，更甚者，林一直強攻政治性議題，更會被民眾質疑「林是不是對市政根本不熟，只能轉移焦點另闢戰場？」對林更為不利。而相對的，侯對政績的如數家珍，對2030新北宏觀規劃的「點、線、面」戰略，侯對林根本是「史詩級碾壓」。

鈕則勳認為，侯不僅沒有質問林會不會入閣，而強調包容體諒等正向來看待對方並表示感謝，侯甚至會為林佳龍對新北認知的口誤來緩頰，也對汐東線林佳龍的付出心存感恩，明顯拉高格局想對比林佳龍一直的批評與質疑，高下立判。特別是侯在結論先反制澄清林的一些質疑外，更舉了里長、菜販、志工的一些例子及故事來鋪陳「愛的循環」，不要衝突對立、要合作，一起找回台灣精神，在選票上更有進逐中間選民的企圖心，相對於林佳龍以攻擊侯為主的鞏固基本盤策略，侯確實明顯勝出。

鈕則勳最後也提到，侯面露微笑展現自信，國台語相互使用，手勢自然合宜，全程幾乎沒有看稿，凸顯出對政績及市政規劃的熟稔程度。反觀林佳龍剛開始時常有微笑，但愈到中後段時則笑容愈來愈少，甚至有些略嫌嚴肅，看稿的頻率明顯比侯友宜多得多，一定程度顯示了林面對強大、而且對政績如數家珍的現任者侯友宜，心理的壓力仍大。