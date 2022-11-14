衛視中文台《一袋女王》日前邀請聶雲、聶岩、鄭仲茵、黛拉、秀琴及陳琳3組親子檔上節目分享親子互動的點滴；鄭仲茵透露女兒黛拉跟她一樣愛吃、愛玩、說走就走的行動派，2人常像閨密一起出去玩，黛拉也因此發現鄭仲茵很容易忘東忘西，為了讓她記取教訓，只好當起「小偷」。

鄭仲茵聽完後立刻抱怨說，有次兩人去淡水吃飯，她結完帳後就直接離開，竟然忘了把手機帶走，走到路上時才突然想到手機沒拿，趕緊趕回吃飯的地方，其實黛拉早就把鄭仲茵的手機收起來了，卻默默看著鄭仲茵慌張的走回店家，問了老闆後得到的答案是沒看到後，一轉身黛拉才把手機拿出來，遞到鄭仲茵面前，讓她實在哭笑不得，不過黛拉這個動作獲得在場所有人的讚賞，直說這樣做才能讓鄭仲茵得到教訓，讓鄭仲茵頓時不知如何回話才好。

黛拉也抱怨鄭仲茵在玩方面雖然是行動派，但每次只要有過夜行程就會超級不放鬆。黛拉說一般人住進飯店，大概花個10分鐘就會出門趕行程，但鄭仲茵只要進飯店一定要花上2個小時才肯出門，原因在於鄭仲茵一進飯店就會先把飯店裡的設備全部整理好，然後再拿紫外線燈消毒一遍，大部分時間都花在整理飯店，讓主持人曾國城笑問鄭仲茵以前是不是在哪個飯店服務過。對此鄭仲茵解釋說，因為疫情關係加上自己有某方面的潔癖，所以一進飯店她就會拿酒精噴槍先消毒，再拿著紫外線燈把枕頭、棉被全部消毒，再加上她會點個香氛蠟燭，擦個乳液，讓房間裡有自己熟悉的味道，她才會有安全感，再把所有帶來的行李一一擺放整齊，而且出門前她一定會寫張大紙條放在床上，要求飯店清潔人員不要動她的床，因為有自己的味道，她才睡得著。本集《一袋女王》將於明（15日）晚上10點在衛視中文台播出。