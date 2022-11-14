「台劇女神」白家綺和前夫育有2女，2018年和小5歲演員吳東諺再婚又生下一對兒女，現年38歲的她身材依舊窈窕纖細，而由於擅長跳舞往年春節都會上電視台節目表現優美的舞蹈動作，看得觀眾目不轉睛，今年過年也不例外。今(14日)臉書就放上練習空中倒掛的照片，曝光超兇猛身材以及鍛鍊有成的馬甲線。

照片中，白家綺僅靠著半空中的一條細布，就倒掛好柔軟度絕佳的身體，可見雙腳勾住細布後，手向前伸直以保持平衡，優美又超高難度的動作，令人驚艷不已，此外，白家綺身穿的中空膚色練習服，也洩出豐滿上圍輪廓和纖細腰身，逆天神腿上找不到一絲的贅肉，甚至小腹還練出緊實馬甲線條，很難想像她已是4寶媽。

白家綺在貼文寫下：「要十分努力，才能看起來毫不費力」，並在Hashtag標記寫下「史上最難挑戰」，並和粉絲預告這段特技表演會出現在過年節目，要大家敬請期待，粉絲聽完這番話後頗為興奮，留言寫下：「家綺姐真厲害」、「藝人真的都很努力，現在就在努力準備過年表演了」、「好難的動作好厲害！！」、「腰挺的真棒，保持身材不容易」。

此外，演藝圈星友也很驚艷她的好身材，演員劉奕寫下：「好美的家綺姐」，新生代歌手蔡家蓁說：「那個腹肌」，老公吳東諺更誇獎：「太厲害了…」，白家綺則感激回應老公支持她：「謝謝老公一直為我禱告」，此外，白家綺見到好友如此捧場則苦笑說：「美麗要附上很大的代價」，甚至邀約星友一起練習：「妳來練兩次就會有腹肌了」，大嘆儘管動作十分優美，但要成功完成挑戰並不簡單。