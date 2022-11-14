中部地區近幾天霧濛濛，環保團體14日到市政府前抗議，怒將「谷關空氣瓶」丟到垃圾桶內，指市長盧秀燕是用空氣瓶騙選票，4年來一事無成。台中市環保局表示，市府推動「藍天白雲行動計畫」，近年來空氣品質確實改善，以PM2.5濃度來說，截至11月13日已降到12.9微克。

包括中部媽媽好氣聯盟、主婦聯盟台中分會及台灣健康空氣行動聯盟等環保團體代表到市府前廣場抗議。彰化縣環境保護聯盟理事長張淑芬說，盧4年前提出「市長換人、空氣換新」政見，還在就職典禮上送給支持者谷關空氣瓶，但這些空氣瓶現在成為塑膠圾垃、笑話。

彰化縣環境保護聯盟監事顏淑女則說，增氣減煤、改善空汙是中央與地方共同的目標，盧秀燕卻一直阻擋中火增建燃氣設施，使得「增氣減煤」卡關15個月，直到空汙季來了、選舉也到了，她才鬆口說同意中火蓋1部燃氣機組、隔年拆2部燃煤機組，讓原本明年就能供電的燃氣機組延宕。

民進黨台中市長候選人蔡其昌批「話術」，他說，在中央推動下，全台各縣市空品都有些微進步，但台中市排名從盧秀燕就任前的11名掉到第12名，近來大街小巷都在抱怨空品，一個市長最大張的支票都跳票，呼籲選民用選票教訓跳票市長。

環保局拿出環保署的數據反駁指出，台中市的PM2.5濃度今年以低於國家標準的15微克，較2018年同期的19.1微克、改善達32％，且台中市空品不良日從4年前的全年56天減少到今年為11天、改善率達80％。

環保局表示，中部地區秋末春初氣候易影響空品，近來就是因環境風場轉變造成汙染物累積，市府也提前啟動汙染源聯合稽查，尤其針對中火、中龍等大型固定汙染源，以及車輛怠速等移動汙染源、營建工地類的逸散汙染源等加強稽查。

針對台中火力發電廠汰換機組，環保局說，市府對台電的一貫立場是堅持要汰舊換新，在市府與市民共同努力下，台電也承諾燃氣機組上線後院拆除2部燃煤機組。