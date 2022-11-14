交通部招商大會12月7日登場，旗下各所屬單位共推出68件民間投資及重大工程採購案，釋出商機達到1,819億元，再創歷史新高。其中港務公司推出台中港觀光遊憩商業區案更是本次招商大會大案，預估引資金額高達120億元。

交通部年度盛事招商大會預計在12月7日下午2時在台北福華大飯店舉辦，大會以「交通商機大平台，再創建設新巔峰」為主題。交通部所屬各機關共推展包括軌道類、觀光類、港埠類及公路類等68件民間投資及重大工程採購案件。

交通部指出，大會會釋出到明年底前可供業界投資的商案，包括軌道周邊土地開發、港區土地招商、觀光遊憩設施、國道服務區經營管理等；也特別精選其中4個亮點商案。

港務公司則表示，這次推出的「台中港港埠產業發展專業區（I）興建營運投資案」及「台中港觀光遊憩商業區興建營運投資案」為此次亮點案件，7案分為基隆市暖暖區東暖新村土地招商案、台北港交通服務區招商案、台北港物流倉儲區第2-1期倉1-4後線場地招商案、蘇澳港15號倉庫招商案、蘇澳港觀光轉運專區招商案、高雄港第四貨櫃中心後方土地B區及花蓮港物流專區招商案，預估釋出商機高達165億元。

台中港觀光遊憩商業區興建營運投資案，面積高達92公頃，主體可做辦公大樓、會議中心、商場等，預計引資金額高達120億元。另一案．台中港港埠產業發展專業區（I）興建營運投資案則是位在台中港區中心精華地帶，基地面積近31公頃，預計可引資25億元。

另外2個亮點案件為台鐵局的桃園火車站區土地開發，將採BOT及O方式辦理，可作為商辦、旅宿大樓，預計可引資20億元；鐵道局的高鐵嘉義站特定區事業發展用地開發經營案則是透過設定地上權方式辦理，預計可引資22億元。