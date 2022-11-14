新竹遠東巨城聖誕樹，在超過百位國際級童聲合唱中點亮。（遠東巨城提供）

新竹Big City遠東巨城購物中心，11月12日舉行年度耶誕樹點燈儀式，15米高的耶誕樹繫上紅色

蝴蝶結，搭配漫天燈海以及巨型耶誕花圈，為後疫情時代帶來溫暖的節慶氛圍。

遠東巨城購物中心董事長李靜芳表示，巨城深耕在地，10年來攜手各界舉辦逾3000場各式活動，為社會注入藝術與公益能量，也為兒少教育與在地母語音樂投入資源。此次巨城耶誕樹點燈儀式，由2017年便結緣並贊助教育基金的「台灣原聲童聲合唱團」、多次在巨城舞台成果演出的「晶晶兒童合唱團」，及2019年受巨城邀請，與波蘭斯賽新航海大學共同演出的「沂風兒童合唱團」，集合百位兒童開場齊唱歌曲。

巨城戶外廣場耶誕樹絢爛奪目，室內2F迴廊還有另一亮點，即是由工研院與巨城共同推出，全台百貨零售首次結合科技與藝術的「次世代顯示耶誕廊道體驗區」，透過3種功能顯示器應用展示，視覺、聽覺、互動體驗享受一次到位。

而巨城周年慶也將於12月1日至12月12日登場，網羅全台名店快閃、周慶獨賣限定款、聯合特賣會祭出最殺優惠破盤價，搭配滿千送百、各式加碼贈，及滿額抽iPhone新手機等強力促銷活動，及史上首次的全檔期12天12款阿Mall來店禮等。