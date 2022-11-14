屏東縣首輛大型無障礙巴士14日正式啟用，同時滿足身障者旅遊及參與活動需求。（林和生攝）

屏東縣首輛大型無障礙巴士14日正式啟用，內裝舒適、途中還能高歌。（林和生攝）

屏東縣首輛大型無障礙巴士14日正式啟用，由屏東縣政府委託屏東客運公司辦理租借營運，車上共有6個輪椅席、23個一般座位，未來凡是政府機關、立案身障團體或相關福利機構舉辦身障者相關活動，均可向屏客提出租車申請，這也宣告身障者旅遊及交通平權邁入新里程。

屏東縣長潘孟安指出，縣府2015年即首創旅遊復康巴士，將小型復康巴士遊覽車化，讓失能長輩及身障者出遊無礙，也成為許多家庭圓夢的載具，但一般復康巴士最多僅能搭載2個輪椅，造成身障團體旅遊困擾。

在縣府、身障團體及屏客等多方努力下，終於催生屏縣首輛大型無障礙巴士，由縣府公益彩券盈餘分配基金預算挹注1600萬元經費，委請屏客提供1輛符合身障者需求的大型巴士，車內共有29個座位，其中6個為輪椅席位，並需維持至少10年租借服務，期盼透過這輛無障礙巴士啟用，解決縣內身障團體租車困擾。

屏東縣脊髓損傷者協會理事長黃俞榕表示，隨著國內老年人口快速攀升，行動不便者亦呈現逐年增長趨勢，國內對於具備多輪椅席類型車輛需求漸增，過去縣內身障團體總是要向其他縣市租借具有多輪椅席位的無障礙車輛，導致常有租借不到的情形發生。

他感謝縣府協助縣內身障者解決長久以來團體出遊的交通困擾，並於車輛籌備期間多次邀請身障團體參與討論，瞭解評估團體所提需求與意見，最後更與業者提出縣內團體租車優惠方案，每日租車費用最低只要6000元，減輕身障者旅遊負擔。

屏客董事長郭子義說，車輛打造期間確實接獲許多團體洽詢啟用進度及租車相關規定，顯見身障朋友們對車輛抱持高度期待與關注。縣府也邀請身障團體多次會議討論後，訂定租車資格條件及受理優先規定，其中縣內身心障礙團體、機構申請租車，在出發日30日前即可提出申請。