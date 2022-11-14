根據最新民調，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎在支持度及當選看好度上都位居第2。（謝明俊攝）

根據最新民調，國民黨苗栗縣長候選人謝福弘在支持度及當選看好度上都位居第3。（謝明俊攝）

苗栗縣長選戰進入最後11天，根據艾普羅行銷市場研究公司封關前最新民調，無黨籍鍾東錦支持度24.3％、持續領先民進黨徐定禎19.1％、國民黨謝福弘11.0％、時代力量宋國鼎10.2％。詢問苗栗選民當選看好度，鍾東錦的看好度更達35.4％，遙遙領先其他對手。

艾普羅公司是在11月8日至13日，針對設籍苗栗縣年滿20歲成人進行電話民調，詢問11月26日會不會前往投票，有78.6％的受訪者表示，一定會去投票，2％表示可能會去，兩者加總達8成，顯示這一次苗栗選戰白熱化，使得選民出門投票意願強烈。

電話民調訪問進一步詢問，如果明天就是投票日，在5個縣長候選人中，您會投票支持哪一位？鍾東錦獲得24.3％支持度，繼續保持領先，徐定禎以19.1％居次，謝福弘11.0％、時代力量宋國鼎10.2％、都不支持1.8％、無反應32.4％。

由此可見，儘管民進黨和時代力量連續2個月來，動用國家機器、從中央立委到地方議員候選人，聯合打壓、抹黑鍾東錦的競選攻勢，完全沒有效果，鍾東錦在苗栗的支持度仍然屹立不搖。一名苗栗縣議員指出，徐定禎這一次因為有太多民進黨中央官員介入選舉，反而讓地方候選人和幹部角色幾乎消失，大家都要拚自己的選戰，參加徐定禎的造勢大會，連說話的時間都沒有，還不如走自己的選區，比較實在。

在封關前的最後1次民調中，也特別詢問，5名縣長候選人中，您認為哪1位最有可能當選苗栗縣長？有高達35.4％的受訪者，看好鍾東錦會當選苗栗縣長，徐定禎看好度13.5％、謝福弘6.3％、宋國鼎1.3％、無反應43％。

本調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，電話號碼以尾數2位隨機方式取代，訪問期間自111年11月8日至13日，共成功訪問1073份有效樣本，資料依照苗栗縣20歲以上之性別、年齡、教育程度、地區的母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95％的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0％之間。