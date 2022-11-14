蔡英文總統近期在造勢場合主張，選戰結果是對國際表態的重要指標，國民黨主席朱立倫臉書反嗆，每次一到選舉，民進黨就是拿外部因素轉移焦點，恐嚇台灣人民。對此，行政院長蘇貞昌今再嗆，台灣人民是要選擇親中的政黨或家族，還是要選擇捍衛民主、支持國家主權獨立的候選人、政黨，全世界都在看。

蘇貞昌今下午出席「促參新紀元啟動儀式」前受訪表示，俄國入侵烏克蘭，台灣面臨中國的威脅，台灣人民是要選擇親中的政黨或家族，還是要選擇捍衛民主、支持國家主權獨立的候選人、政黨，全世界都在看。他們努力地做好防疫、拚經濟，就是最好的輔選、助選。

此外，對於拜習會，政府是否有召開國安會議研擬可能狀況，蘇貞昌表示，蔡總統上任以來台美關係最好，而且世界上的民主國家也愈來愈重視、支持臺灣，政府隨時注意國際各種政經情勢的變化，做好因應，怎樣來隨時因應各種情況，政府都會有準備。