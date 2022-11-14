艋舺青山王祭昨(13)日舉辦一場台北盛大舉行，主辦方請來6名火辣正妹擔任禮生，身穿爆乳開高衩旗袍，吸引了不少目光，有眼尖網友認出擔任禮生的辣妹竟然還是擁有400萬粉絲的性感教主雪碧，以及超高知名度的E級模特兒肝連妹，強大陣容引發熱議。

艋舺青山王祭俗稱「艋舺大拜拜」，為臺北三大重要祭典活動之一，主辦單位特別請來6名正妹擔任禮生，其中包含有「最美禮生」封號的糖糖、肝連妹，還有情色教主雪碧也在陣容中，她們穿上深藍色的花樣旗袍，胸前挖了個大洞，露出深邃事業線，大腿側邊更是開了超高衩，白皙長腿一覽無遺，令人大飽眼福。

事實上，禮生不但需要美麗的容貌，身材的規定也相當嚴格，有著「小隋棠」封號的小模寧寧也同時兼職禮生透露：「身材要高170公分左右，然後至少要C罩杯，因爲我們的衣服都是需要有身材才能撐得起來。」她也透露這份工作也比較容易遇到性騷擾，對於這種人，寧寧都淡定裝傻斷然回絕。

禮生除了治裝與梳化，還有繁雜的事前準備工作，對儀態也相當嚴格，當看到神轎或陣頭都要端莊的站好，還要學習傳統禮節，往往一場活動下來都腰痠背痛，也因此禮生收費相當高，一般行情是2小時3500元，如果是當舞者時薪只有500元，因此不少Show Girl都轉行當禮生。