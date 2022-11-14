Arm公布會計年度第二季財報，單季權利金營收創新高，凸顯Arm產品日益多元的發展與各區隔市場的成長，目前基於Arm架構的晶片全球出貨量，迄今已達到2400億片。

Arm會計年度第二季報告指出，總營收達6.56億美元，授權費營收達1.93億美元，而權利金營收創下單季新高，達4.63億美元。Arm的合作夥伴基於Arm架構晶片的季度出貨量達75億片，較去年同期增長9%；Arm生態系迄今已累計出貨2400億片基於Arm架構的晶片；調整後EBITDA為3.26億美元，調整後EBITDA利潤率維持50%。

Arm會計年度第二季所有的區隔市場較去年同期均有成長。先進駕駛輔助系統(ADAS)持續驅動在車輛中引入更先進的運算，帶動車用事業部權利金營收締造新高紀錄；市場對於經簡化且能加速物聯網開發作業的Arm解決方案展現越來越強的需求，使得物聯網事業部創下權利金營收的新高紀錄；Arm Neoverse正被廣泛採用，主要的公有雲服務供應商正期待Arm來定義雲端運算的各種可能；儘管智慧手機出貨量下滑，但更多基於Armv9架構的5G/高階智慧手機，也讓終端產品(消費科技)事業部的權利金營收攀升成長；隨著Arm在基礎設施、車用與元宇宙領域取得重要的設計專案，各成長市場對Arm技術的需求持續看漲。

Arm執行長Rene Haas表示，隨著Arm服務的所有市場持續採用Arm的技術，Arm正在定義運算的未來，而會計年度第二季財報強勁的授權表現與創新高的權利金營收，則充份展現這一點。在持續朝向多元化發展的同時，Arm針對各事業部的投資也持續奏效，特別在車用與物聯網領域呈現令人驚豔的增長態勢。基於Arm架構的晶片全球出貨量，迄今已達到2400億片，未來Arm也將持續以Arm技術建構未來。