泓格(3577)第三季營收創歷史新高，雙率雙升，獲利也寫下歷史第三高，前三季每股盈餘升至3.17元。泓格除了財報告捷，產品也有好消息，泓格以微型氣象站獲選第33屆台灣精品獎，微型氣象站能測量環境並量化數據，嚴格管制空氣品質。

泓格已遭外資連3天賣超，周一仍收漲逾1%，泓格近一個半月股價位居70元區間震盪。

今年第三季營收3.65億元，季增15.68%、年增53.33%，創下歷史新高紀錄；單季毛利率升至60.02%、營益率也大升至28.02%，單季每股盈餘1.50元，相較去年同期0.65元、今年第二季1.21元雙雙成長，並創下單季歷史第三高紀錄，僅次於2016年第三季、2007年第二季。

泓格前三季營業收入9.38億元，年增25.79%，營業毛利5.52億元，年增28.31%，營業利益2.18億元，年增64.32%，稅前淨利2.30億元，年增68.27%，本期淨利1.84億元，年增68.59%，歸屬於母公司業主淨利1.84億元，年增68.59%，基本每股盈餘3.17元，相較去年同期的2.07元成長。

泓格111年10月營收1.00億元，年減6.67%、月減25.22%，從歷史單月營收第二高水位下滑，前10月營收仍年增21.71%。

第四季處於傳統旺季，法人預估，營運有望持續保持成長動能，因此對於今年下半年、全年營運樂觀以見。

泓格以微型氣象站獲選第33屆台灣精品獎，微型氣象站能測量環境並量化數據，結合WISE控制器設定告警通知，即時掌握現場，從而分析並制定管理分針，嚴格管制空氣品質，更完整的運用環境資料。

DLW-1000微型氣象站，具有工業物聯網高度整合性，可針對各類應用環境所需要的特定模組做整合，如特殊環境感測器做資料搜集或搭配遠端IO模組監測現場狀況，同時支援Modbus RTU/TCP、乙太網路介面，可將資料透過統一的通訊協定來收送。