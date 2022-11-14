林漿紙大廠華紙(1905)今（14）日召開法說，受惠業外收益增加挹注，2022年第三季歸屬母公司稅後淨利雙位數「雙升」至2.87億元、每股盈餘（EPS）0.26元，為近5季高點、改寫同期新高。不過，前三季歸屬母公司稅後淨利仍衰退達4成，每股盈餘0.36元。

華紙第三季合併營收61.63億元，季減0.94％、年增達19.06％，創同期新高。營業利益1.11億元，季減達36.87％、但年增達7.45倍，登近4年同期高點。毛利率11.91％、營益率1.81％，遜於第二季13.22％、2.85％，但優於去年同期9.79％、0.26％。

華紙第三季業外收益2.15億元，季增達近26.45倍、年增達46.49％，帶動歸屬母公司稅後淨利2.87億元，季增達78.05％、年增達87.65％，每股盈餘0.26元，雙雙回升至近5季高點、並改寫同期新高。

累計華紙前三季合併營收179.11億元、年增9.25％，創同期次高。營業利益1.42億元、年減達72.74％，毛利率11.22％、營益率0.79％，遜於去年同期13.27％、3.57％。雖然業外收益跳增71.9％，歸屬母公司稅後淨利3.9億元、年減達40.46％，每股盈餘0.36元。

華紙代理發言人林冠均表示，今年花蓮廠因更換鍋爐管路，歲修時間較以往長，且重要原物料亦略受船運時程影響，必須購買價格較高的現貨漿因應。不過，國際紙漿均價較去年同期成長達2成，紙品價格亦反映漿價調漲，並受惠新台幣貶值效益。

至於第三季業外收益增加，除了受惠永豐金等股利收入挹注，亦受惠新台幣貶值帶動匯兌收益、權益法認列元太收益同步增加。前三季匯兌暨金融商品評價損益0.95億元，較去年同期虧損0.45億元大幅轉盈，權益法認列收益1.56億元、年增達91.2％。