由外交部委託外貿協會籌組的「2022年瓜地馬拉五金建材展(FerretExpo 2022)」台灣館，於上周11月10日至13日於瓜國首府瓜地馬拉市Grand Tikal Futura Hotel舉行。此展為中南美洲最重要且規模最大之建材及五金手工具專業展，因看好疫情後中美洲五金建材市場，今年計10家我國企業特此飛往瓜國爭取商機。

此展每年吸引逾8000名專業買主及消費者參觀採購，今年則有超過150家企業參展，我國已第8次組團參加。11月10日台灣館開幕由我駐瓜地馬拉代表處大使鄭力城主持，並於致詞表示，五金產品是台灣的出口強項，10家企業從台灣飛至中南美洲參展，顯見展覽重要性，透過此重要平台可與中美洲買主接洽取得商機。此外，鄭力城提到我國是瓜國可靠夥伴及盟友，經歷COVID-19後為首次台商組織代表團訪問瓜國，企業將透過此平台展示高品質及創新產品，並探索彼此商機與共同投資機會。

瓜國外交部次長Shirley更親蒞臨台灣館參加開幕典禮時表示，雙方是互信互惠關係，希望該展參展企業都能順利接單。Shirley更於剪綵後與鄭力城共同參觀台灣館展出的各項台灣精品包括Acer、ASUS、Garmin、BenQ等品牌之筆記型電腦、智慧型穿戴裝置及電腦螢幕；另有眼部按摩器、無線影音分享器、快煮鍋、定溫調乳器、自動手杖椅、節能風扇、電子醒酒器、寵物餵食碗架及電子書閱讀器等多項我國優質產品。

今年和興交通、鴻意、維多利亞、禾稜、豪祥、晟興、坤隆、日競、東久及韻嘉等10家企業參展，展出各家重點產品如消防泵、家具、無紡香蕉袋、溫室棚、磨刀器、五金、電子鎖、綠色建材、ARK保鮮袋、袋子縫口機等。

瓜國去年經濟成長創下40年新高，達7.5%；其中營建業因疫情後經濟活動逐漸恢復成長14.27%，占國內生產毛額5.27%，而總體經濟進、出口則分別成長46.1%、18.2%。新冠肺炎疫情衝擊近2年，瓜國多數自營作業者在疫情中創業，各項商機可期。

另據我財政部海關資料，2021年台瓜雙邊貿易額2億9480萬美元，成長53.85%。我對瓜出口2億322萬美元，成長80.76%，主要出口項目為混合烷基苯、石油、汽車零件、熱軋鋼及服飾配件等；自瓜進口9158萬，成長15.64%，主要進口項目為蔗糖、咖啡、白蝦、廢鐵及菸草。台瓜自由貿易協定自2006年7月1日生效以來，兩國雙邊貿易逐年成長，透過展覽可協助我國業者拓展新商機，及促進雙邊互惠合作關係。