美國聯準會官員暗示從12月開始可能放慢升息步調，觀察政策對市場的影響，根據FedWatch 11/4數據，市場預估接下來12月、2月與3月會議將各升2、2、1碼，升息有望在明年3月結束，利率區間落在5%~5.25%。

以歷史經驗來看，美債殖利率高點通常會領先結束升息的月份1~3個月，若以明年可能2或3月是升息終點來看，美債殖利率高點應該就是落在12月至明年2月的其中一個月，同時觀察目前美債3個月和10年殖利率已經倒掛，避險買盤就會開始湧入美國公債，使得美債殖利率的上彈幅度相當受限，美債殖利率極有可能會從先前的快速攀高逐漸轉變成高檔震盪的走勢，元大投信看準切入債市絕佳時機，推出「元大全球投資級債券傘型基金」，聚焦全球優質且相較抗震的優質投資等級債券，助台灣投資人布局全球，預訂債券市場起航「投等」艙。

投資級債券在景氣放緩時抗震，同時在升息循環尾聲時報酬可期(參下表一)。根據彭博資訊2001年網路泡沫、2008年金融海嘯危機時投資級債券含息報酬率分別為6.4%、9.3%，表現皆優於新興債-0.9%與2.2%。在升息結束時各天期的債券報酬表現更是亮眼，2000年5月、2006年6月、2018年12月三次升息循環結束之後，不管長、短天期投資等級債在半年後都繳出正報酬，兩年後更普遍出現雙位數正報酬。(參下表二)

元大全球投資級債券傘型基金透過精準的債券天期切分，創造出短天期---現金停泊與增益、中天期---穩健收息、長期---收益成長三檔不同訴求的子基金，投資人將可依照自身需求選擇最適合自己的天期進行搭配。

元大全球投資級債研究團隊進一步說明，短天期債券價格波動小且與股債相關性低，收益率則是優於美元貨幣市場基金，可進行現金停泊與增益，適合布局即將到來的美債殖利率高點；中天期債券則是可以趁目前千載難逢的高利率環境，鎖定長期高息收，且波動相對可控，適合長期穩健收息，也能參與未來利率走低後的資本利得機會；長天期債券除擁有較高債息收益，其利率敏感度也最高，未來若利率反轉向下時，將有較大的資本利得空間，是現階段積極參與債市多頭行情的最佳工具。

隨著聯準會升息接近尾聲，過去「股債齊跌」的走勢將有機會逐漸恢復成「股債齊漲」或是「股跌債漲」的走勢，考量再加上目前全球景氣可謂烏雲罩頂，包括全球央行大力升息、烏俄戰爭、美國推動去中化等利空持續拖累經濟表現，未來景氣震盪機率大幅增加，此刻進行股債資產配置的必要性大幅提升，過去投資人習慣存股領息，未來也要同時存「債」領息，因為債券提供的是固定收益，可以達到股債並存的分散風險效果。

表一、過去4次景氣明顯放緩期，投資級債均為資金良好的避風港(含息報酬率)

資料來源：彭博資訊，元大投信整理。

4次景氣放緩期定義為美國GDP年增率低於1%至經濟循環最低點，期間分別為2001/3~2001/12、2008/6~2009/6、2011/6~2011/9 、2019/12~2020/6。 *垃圾債為非投資等級債之俗稱。上述提及之指數報酬率均為含息報酬率，意指利用指數所計算之投資報酬率中，以美元投資不計入交易成本，亦包含現金股利之報酬。以上僅為歷史資料，不代表實際報酬率及未來績效保證，不同時間結果亦可能不同。指數報酬率非指基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。投資級債係以J.P. Morgan 美國流動性債券指數為代表，垃圾債係以J.P. Morgan 美國高收益債券指數為代表，新興債係以J.P. Morgan 新興市場債券指數為代表。

表二、近三次美國升息循環尾聲 進場投資各天期債券平均報酬率(%)

資料來源：彭博資訊2000/5/31~2021/12/31，元大投信整理。

三次升息循環尾聲分別係指2000/5/31、2006/6/30、2018/12/31。0至2年投資級債係以50% J.P. Morgan 美國1~3年期流動性債券指數+ 50% 美林9至12個月美國國庫券指數為代表；2至10年投資級債係以彭博美國中天期公司債券指數為代表；10年以上投資級債係以J.P. Morgan 美國10年期以上流動性債券指數為代表。上述提及之指數報酬率均為含息報酬率，意指利用指數所計算之投資報酬率中，以美元投資不計入交易成本，亦包含現金股利之報酬。以上僅為歷史資料，不代表實際報酬率及未來績效保證，不同時間結果亦可能不同。指數報酬率非指基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。平均報酬率採簡單平均數計算之。