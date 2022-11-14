國際銅價近來強彈，在台股交易的期街口道瓊期（00763U）近日也跟著大漲，今（14）日盤中最高來到25.13元上漲1.82％，成交量並爆量，累計10月來股價已大漲13％。

11月迄今，倫敦金屬交易中心（LME）銅價由每公噸7,450美元，大幅彈升至8,493美元，漲幅高達14％，主要受到中國放寬部分疫情管控措施與美國升息步調即將放緩的激勵。

另外，全球最大的銅礦開發商智利國營銅業公司（Codelco）亦表示，計畫將銷售予中國的銅礦溢價上調3成，用以反映當地因水資源匱乏與工人薪資飆漲等開採成本大增的各項因素，同時，9月份的智利銅產量已是呈現年減4.3％。

街口投信分析，展望明年，中國計畫於明年第一季底前全面解封，市場亦預期美國聯準會（Fed）將在明年上半年升息告一段落，需求放緩的壓力將開始消退，雖說銅礦開發商在過去兩年鑒於銅價高漲，已陸續開發新礦區，並將於明後兩年開始投產，惟環境保護、工人薪資、資源缺乏等多項因素影響，開發商的邊際開採成本已大幅攀升。

街口投信進一步指出，倘若銅價表現疲軟，屆時的實際投產數量可能差強人意，故其價格下行風險相對有限，銅價的上漲力道將取決於中國解除疫情管控措施的快慢。