張善政與鄭運鵬，桃園市長封關民調支持度比較。（中時新聞網製表）

九合一選戰進入倒數，有7份桃園市長選舉的封關民調於11月陸續公布，國民黨候選人張善政在其中5份的支持度都領先主要對手、民進黨候選人鄭運鵬，而無黨籍候選人鄭寶清及民眾黨候選人賴香伶的落後幅度則較大；以下按照公布日期由近到遠，整理出這7份民調的主要狀況：

◎《QuickseeK民調中心》13日公布的數據顯示，鄭運鵬以39.2%支持度微幅領先張善政的38.5%，賴香伶和鄭寶清的支持度則分別為7.2%與5.9%。

◎《匯流民調》12日公布的數據顯示，張善政以36.2％支持度居冠，接著依序為鄭運鵬30.1％、鄭寶清10.3％與賴香伶5.2％。

◎《中廣》與蓋洛普11日公布的數據顯示，張善政支持度31.24%，是唯一超過3成的候選人，鄭運鵬以25.77%緊追在後，鄭寶清、賴香伶分別為4.7%、3.1%。

◎《自由時報》7日公布的民調顯示，鄭運鵬的支持度為33.42%，張善政30.59%、賴香伶6.12%、鄭寶清5.84%，但也有高達24.02%的民眾尚未決定要投給誰（含拒答）。

◎《聯合報》6日公布的民調結果，支持度由高至低依序為張善政36%，鄭運鵬30%，賴香伶與鄭寶清則各為4%。

◎《台灣民意基金會》4日公布的民調顯示，張善政支持度30.6%、鄭運鵬26.6%、鄭寶清7.2%、賴香伶4.1%。

◎《ETtoday》3日公布的民調顯示，張善政的支持度領先鄭運鵬達10個百分點（張：43.6%，鄭：33.6%），差距是7份民調中最大的；而鄭寶清和賴香伶的支持度分別為5.7%、3.8%。