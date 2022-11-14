今年蛋荒導致蛋價不斷上揚，10月4日雞蛋首次調降2元，為蛋荒以來首次降價，然而有學校傳出因為蛋價仍處高位，因此雞蛋已從營養午餐中消失。農委會表示，目前團膳業者依據營養師設計菜單，學校午餐平均每天使用超過40萬顆雞蛋，沒有吃不到雞蛋的事。

今年蛋荒導致蛋價不斷上揚，10月4日雞蛋首次調降2元，產地價從每台斤42.5元降至40.5元，批發價從每台斤52元降至50元。

農委會主委今日參加「第二屆農業生態系服務研討會」指出，雞蛋在10月已經調降2元，全聯等超市也有平價蛋；至於進口蛋，許多國家都發生嚴峻的禽流感疫情，導致很多國家在國內的用蛋都不夠，而台灣的進口蛋大多都供加工業者使用，這部分會尊重市場機制，最重要的還是要確保國內供應無虞。

陳吉仲表示，現在每天可以在雞蛋產銷資訊平台看到雞蛋供應箱數，之後還未納入蛋雞、土雞、種雞等產銷資訊，目前農委會正在進行2000場蛋雞場的普查工作，確保供應無虞。

農委會表示，依據全國學校午餐食材登錄資料顯示，目前團膳業者依據營養師設計菜單，學校午餐平均每天使用超過40萬顆(2097箱，200顆／箱)雞蛋，而團膳業者目前採購三章一Q洗選鮮蛋價格為每台斤56至62元，平均每顆約6元。

農委會指出，目前雞蛋每日供應量達2380萬顆，雞蛋供應及價格維持平穩，將充分優先供應學童營養午餐使用，絕無學校吃不到雞蛋的事。