「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」將在桃園高鐵站前廣場盛大舉辦，主持人由甫奪下金鐘主持人獎的黃子佼及元氣女孩宇珊擔綱，這也是2人繼去年桃園跨年後再度聯手，宇珊自去年就大方表示想婚，男友似乎也在規劃求婚劇本，但卻向宇珊抱怨她「太淺眠」，導致他遲遲量不到戒圍。

黃子佼今年第6度接下桃園跨年晚會主持，表示看到同為黃氏宗親會的洪詩被求婚成功時，喊話宇珊早日結婚，並表示屆時一定會包6位數紅包，「宇珊就像我的親妹妹一樣，希望她能夠幸福」，黃子佼透露跨年時很有機會帶上小玉米，因為先前老婆孟耿如帶著小玉米到台中乾媽家玩，路程中不哭不鬧非常乖巧，被保母誇獎是「適合帶出門的小孩」。

宇珊從女團Popu Lady出道，近年轉戰主持界，今年和黃子佼再次搭檔合作，宇珊透露：「上一次跟佼哥主持搭檔就是去年的桃園跨年了，隔了一年有點像是要被師父驗收這一年的成果，反而更緊張」，看著好友洪詩近期被求婚成功，一年前就已喊話男友想「被求婚」的宇珊笑說，因為自己太淺眠，導致男友無法趁睡著時量戒圍，只好直接跟男友說：「我現在就量給你，不然我看你應該永遠不會娶我了吧」。

此外，喜愛收藏的黃子佼近期在臉書分享「家中空間不夠」，許多網友留言建議「購入新房或倉庫」，對此，黃子佼回應，確實有在考慮買新房，而好友也剛好是桃園建商，私心覺得桃園無論是買房居住，或是存放收藏品都很合適。今年桃園跨年晚會以「2023 SHOW TAOYUAN（秀桃園）」為主題，將在12月31日晚間7點於桃園高鐵站前廣場魅力開場，晚會全程由年代MUCH台、年代APP、MOD壹電視綜合台、壹電視YOUTUBE、壹電視APP、壹電視FB直播及亞洲電台播出。